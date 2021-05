Non solo gli oltre 40 morti e i 150 feriti, ci sono anche molti dispersi in seguito alla tragedia durante il raduno religioso sul Monte Meron, a Israele.

Le radio locali stanno trasmettendo appelli di cittadini in cui si chiedono informazioni sui propri cari dispersi.

Nella calca – testimoniano foto che circolano sui media e sui social – sono andati smarriti molti cellulari di chi si trovava sul posto.

Sul terreno si vedono cappelli, occhiali, scarpe ed anche carrozzine.

Il Magen David Adom, il pronto soccorso, ha lanciato un appello agli israeliani affinchè donino sangue. "Ne siamo a corto - ha detto un portavoce dell'organizzazione - stiamo aprendo punti in tutto il paese in modo che le persone possano venire ed aiutarci in questo disastro".

