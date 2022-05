Una donna armata ha ucciso un uomo che, a bordo della propria auto, sparava contro la folla che prendeva parte a una festa per strada, uccidendolo.

L’episodio è avvenuto a Charleston, in West Virginia (Usa).

Secondo quanto ricostruito finora, la donna era tra gli invitati al party organizzato davanti a un condominio e possedeva regolarmente una pistola.

Dennis Butler, un 37enne, era stato allontanato a invitato a non parcheggiare la sua macchina in quell’area. Poco dopo sarebbe tornato con un fucile semiautomatico Ar-15 e cominciato a esplodere colpi. A quel punto la donna ha estratto la sua arma e l’ha ucciso. Per la signora nessuna denuncia e nessuna conseguenza.

Butler invece non è chiaro come avesse ottenuto il suo fucile, avendo dei precedenti penali e non essendo autorizzato a possederne uno.

(Unioneonline/s.s.)

