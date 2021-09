“Un complotto insidioso” per una “vendetta personale”: sono le accuse dell'ex presidente americano Donald Trump a sua nipote, Mary Trump, e al New York Times (Nyt) - oltre che a tre giornalisti del quotidiano - per un reportage del 2018 sulla sua situazione finanziaria e fiscale.

Presentata ieri nella contea newyorchese di Dutchess, la denuncia riporta i nomi e cognomi dei tre giornalisti - Susanne Craig, David Barstow e Russell Buettner - che nel 2019 hanno vinto il premio Pulitzer proprio per quel reportage basato sui documenti fiscali e finanziari riservati di Trump. Documenti che l'ex presidente non ha mai voluto rendere pubblici.

La nipote di Trump viene accusata di avere consegnato ai giornalisti i materiali riservati.

Mary Trump - 56 anni, figlia del fratello di Donald Trump, Fred Trump Junior - ha scritto un libro su Trump l'anno scorso dal titolo "Come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso al mondo”: proprio nella pubblicazione la donna affermava di essere la "fonte" segreta che passò al giornale le informazioni finanziarie, incluse le dichiarazioni dei redditi di Fred Trump, padre del tycoon.

(Unioneonline/v.l.)

