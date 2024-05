Incidente in elicottero per il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage. Avrebbe avuto un atterraggio d’emergenza “brusco” a causa delle cattive condizioni meteo, a bordo del velivolo anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian.

Le notizie che giungono sono contraddittorie. L’agenzia iraniana Mehr prima ha battuto, poi ha cancellato la notizia secondo cui il presidente non è stato ferito.

La tv israeliana Canale 12 invece sostiene che «fonti diplomatiche in Occidente stimano che Raisi non sia sopravvissuto».

Sul posto sono stati inviati gli elicotteri, che tuttavia non stono riusciti a raggiungere il luogo dell’atterraggio, a causa del maltempo e della nebbia «troppo fitta» nella zona. Le ricerche dunque continuano a terra, decine di squadre e tutte le forze dell’esercito impegnate, ma ci vorrà tempo per raggiungere il posto a causa delle condizioni meteo avverse.

Un funzionario anonimo ha detto a Reuters, come si legge sul sito, che la vita del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian è «a rischio in seguito all'incidente in elicottero. Siamo ancora fiduciosi, ma le informazioni che provengono dal luogo dell'incidente sono molto preoccupanti».

L’incidente è avvenuto vicino a Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 375 miglia a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. Raisi era stato in Azerbaigian domenica mattina presto per inaugurare una diga con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev.

L'agenzia di stampa semiufficiale Fars ha esortato gli iraniani a pregare per Ebrahim Raisi e la televisione di Stato ha trasmesso preghiere per il presidente iraniano. La Tv di Stato ha anche trasmesso immagini di fedeli in preghiera nel Santuario dell'Imam Reza nella città di Mashhad, uno dei luoghi più sacri dell'Islam sciita.

La Guida suprema Ali Khamenei ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza.

