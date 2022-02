Il 4 marzo salperà per la prima volta la nave da crociera più grande del mondo. Si tratta della “Wonder of the Seas” della Royal Caribbean, che prenderà il largo per il viaggio inaugurale da Fort Lauderdale - in Florida – con destinazione Caraibi. Da maggio, poi, il colosso si sposterà nel Mediterraneo occidentale con partenze da Roma e Barcellona.

Diciotto piani, può trasportare quasi settemila passeggeri e 2.300 componenti dell’equipaggio.

Un vero e proprio gigante, che per grandezza è l'equivalente di otto quartieri, costruito in Francia, a Saint-Nazaire. “Wonder of the Seas” doveva essere consegnata all'inizio dell'anno scorso ma a causa della pandemia di Covid il varo ha subito ritardi.

Il settore delle crociere è stato tra i più colpiti dal Covid 19. Il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), l'agenzia federale americana che si occupa della salute pubblica, lo ha inserito tra quelli più ad altro rischio a livello di contagi. Attualmente, con le nuove direttive, è richiesto che il 95% dei passeggeri e dell'equipaggio sia completamente vaccinato. Alcune compagnie di navi da crociera richiedono invece la vaccinazione per tutti.

