Per la prima volta in assoluto, il Consiglio Ue ha deciso oggi di imporre misure restrittive contro 16 persone e tre entità per rispondere alle attività destabilizzanti della Russia contro l'Ue, i suoi Stati membri e i suoi partner.

Tra le designazioni si conta anche l'Unità GRU 29155, un'unità segreta dell'agenzia di intelligence militare russa (GRU), nota per il suo coinvolgimento in omicidi stranieri e attività di destabilizzazione come attentati e attacchi informatici in tutta Europa, e alcuni dei suoi militari attivi in Ucraina, Europa occidentale e Africa.

Intanto, dal Governo Meloni è arrivato l’ok a un nuovo pacchetto di aiuti militari destinati a Kiev. Il decreto - il decimo dall'inizio della guerra - sarà illustrato mercoledì al Copasir dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Come per i precedenti provvedimenti, l'elenco dei materiali da inviare a Kiev sarà secretato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata