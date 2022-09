La Russia ha trasferito segretamente oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri in oltre una ventina di Paesi a partire dal 2014.

È quanto afferma un report dell'intelligence Usa, con informazioni da poco declassificate.

Tali informazioni, ha spiegato un portavoce della Casa Bianca, sono state condivise con altri Paesi.

Ancora, secondo gli 007 i fondi segreti sono stati usati nell'ambito degli sforzi di Mosca di guadagnare influenza all'estero, ma la stessa intelligence americana ritiene che gli oltre 300 milioni trasferiti siano cifre minime e che la Russia abbia inviato probabilmente molti altri fondi in modo coperto.

Non solo: gli Usa si aspettano che nei prossimi mesi la Russia si affidi sempre di più ai suoi mezzi di influenza coperta per tentare di minare le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina e mantenere la sua influenza nel mondo.

