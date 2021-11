Si scava tra le macerie a Lagos, in Nigeria, alla ricerca di eventuali sopravvissuti dopo il crollo di un grattacielo in costruzione. Nel pomeriggio di ieri decine di operai erano al lavoro quando è successo il finimondo al cantiere allestito in uno dei viali più chic della città, l’edificio si è sbriciolato.

Il portavoce della protezione civile nigeriana, Ibrahim Farinloyer, ha detto che i soccorritori hanno recuperato finora tre vittime e tre persone ferite ma il bilancio potrebbe aggravarsi dato che fino a ieri sera era stato confermato che decine di lavoratori risultavano dispersi.

La montagna di macerie è alta più di dieci metri.

