Tragedia alla Playa de Palma, la località turistica più battuta dai turisti nell'isola di Palma di Maiorca, per il crollo di uno dei locali fra i più noti della costa, il Medusa Beach Club, in calle Cartago.

Il locale con ristorante e terrazza chill out sul lungomare della Playa de Palma, ubicato su due livelli, a causa di un sovraccarico provocato

dall'affollamento, è sprofondato, travolgendo i clienti e i lavoratori che si trovavano nelle sale all'ora di massima affluenza.

Almeno 4 le vittime e 27 i feriti, dei quali quattro in gravi condizioni, secondo il bilancio ancora non definitivo dei servizi di emergenza. Non risultano italiani fra le persone coinvolte nel crollo.

«E' stato un rumore secco, come una bomba», la testimonianza di Javier, uno degli abitanti della zona. Il locale, secondo vari residenti, era stato ristrutturato «da un paio di anni». La parte crollata, che ha provocato l'implosione della palazzina, sprofondata sul piano interrato dello stabile, era quella utilizzata come chill out, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco.

«Il crollo è stato molto rapido e molto violento», ha raccontato Raul Pursnani, proprietario del negozio Moda Meena, accanto al Medusa Beach Club, ripreso dai vari media, fra i quali El Pais.

(Unioneonline)

