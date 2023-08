La polizia croata sta cercando da giorni dieci giovani, l’intera Nazionale Under 19 di pallamano del Burundi, scomparsi da Rijeka (Fiume) dopo essere arrivati in Croazia per partecipare al Campionato mondiale giovanile di pallamano maschile. Il campionato era in programma in quattro città croate, tra cui Rijeka, dal 2 al 13 agosto.

Secondo le informazioni finora a disposizione, i giovani, nati nel 2006, hanno lasciato il centro studentesco di Rijeka, dove avevano soggiornato per tutta la durata del campionato, lo scorso 9 agosto.

Avrebbero dovuto sostenere un ultimo incontro contro i pari età del Bahrein, poi cancellato.

Sono irreperibili: l’ipotesi è che abbiano programmato da tempo la “fuga”, per raggiungere di nascosto la Francia, la Germania o altri Paesi del Nord Europa dove chiedere asilo politico. Dal primo gennaio la Croazia è entrata a far parte dell’area Schengen e non ci sono più controlli alle frontiere.

(Unioneonline/D)

