Cresce la paura in California per gli attacchi di una lontra marina che, negli ultimi giorni, sta seminando il panico tra surfisti e bagnanti.

L’esemplare, particolarmente e «insolitamente aggressivo», graffia, morde e – addirittura – ruba le tavole da surf. Le autorità della città di Santa Cruz, a sud di San Francisco, hanno emesso un'allerta sull'animale – una femmina di cinque anni – che stanno cercando di catturare per portarlo in un luogo meno pericoloso per i bagnanti. Erano settimane che la lontra molestava i surfisti ma lunedì si è arrampicata su una delle tavole senza mollarla, anche quando uno di loro a cercato di scuoterla per farla scivolare in mare. Il video dell’accaduto è diventato in poco tempo virale su TikTok, facendo il giro del web. Nel filmato si vede l’animale che a un certo punto si lancia contro il surfista e inizia a mordere la tavola.

«A causa del crescente rischio per la sicurezza pubblica, una squadra del Monterey Bay Aquarium è stata dispiegata per tentare di catturarla», si legge in una dichiarazione del Servizio Fish and Wildlife. Negli Usa questi animali sono a rischio estinzione, nel Pacifico settentrionale se ne contano solo 3.000 esemplari. Ma il loro aspetto docile e delicato non deve trarre in inganno: sono predatori aggressivi, i loro morsi pericolosi.

