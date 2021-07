Una serie di video – una quindicina secondo le prime indiscrezioni – pubblicati dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro sono stati rimossi da Youtube. Da quanto emerso, sono ritenuti disinformativi in materia di coronavirus.

Il social ha tuttavia chiarito che la decisione di eliminarli non si basa sulla politica o l’ideologia ma sulle regole per i contenuti.

Da quanto è iniziata la pandemia, Bolsonaro ha aspramente criticato i lockdown, l'uso delle mascherine e anche le vaccinazioni. Dal suo ufficio non sono arrivati commenti sulla decisione di Youtube.

In uno dei video censurati, l’ex ministro della Sanità brasiliano, Eduardo Pazuello, paragonava il Covid all'Aids affermando che "l'Hiv continua ad esistere, c'è ancora qualcuno infetto, gran parte di loro vengono curati e la vita continua". In un altro, un medico brasiliano consigliava l'idrossiclorochina e l'ivermectina come cure. YouTube ha ricordato che sulla piattaforma sono vietati contenuti che promuovono l'uso di queste due sostanze per curare il Covid.

