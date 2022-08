Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno approvato una versione aggiornata del vaccino anti Covid-19 della società Moderna appositamente studiato per contrastare la variante Omicron, oltre che la forma originale del virus.

L'agenzia nazionale del farmaco (MHRA) ha reso noto in un comunicato di aver approvato il vaccino per le dosi di richiamo per gli adulti "dopo che è risultato conforme agli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell'ente regolatorio britannico" e in grado di suscitare una "forte risposta immunitaria" contro entrambi i ceppi.

IN EUROPA – Nel frattempo, anche in Europa l’attesa per i vaccini contro le ultime varianti di coronavirus sta per terminare, con la Commissione europea al lavoro senza sosta per farsi trovare pronta per la stagione fredda, quando la curva potrebbe rialzare la testa.

Già prenotate le prime dosi dei vaccini adattati alle varianti BA.4 e BA.5 Omicron, seppur prima occorra l'autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), la cui lente è, già da metà giugno, puntata sull'aggiornamento degli immunizzanti destinati a colpire sia il ceppo originale di SarsCoV2 che i successivi sottotipi.

Bruxelles ha anche chiuso un accordo proprio con la statunitense Moderna per adeguare ancora una volta il suo calendario di consegne, rinviando a settembre e durante l'autunno-inverno la fornitura dei lotti inizialmente previsti per l'estate. Un'intesa che garantirà che "i Paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini", ha spiegato la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides. E, soprattutto, che assicura alle capitali europee i primi 15 milioni di dosi adattate alle varianti.

(Unioneonline/v.l.)

