La variante Omicron sta provocando record di contagi non solo in Europa, ma anche negli Usa.

Negli Stati Uniti sono stati infatti registrati oltre 500mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia.

Solo nella città di New York il tasso di positività medio degli ultimi sette giorni è quasi il 20%, per l'esattezza il 19,97%.

Numeri impressionanti, che arrivano tra l’altro dopo la decisione delle autorità di dimezzare la quarantena per i positivi asintomatici, che passa da 10 a 5 giorni.

Gli Usa il primo Stato nel mondo occidentale a prendere le contromisure al pericolo paralisi sociale a causa delle centinaia di migliaia di persone costrette all'isolamento.

E sulla scia di Washington, altre capitali potrebbero muoversi nei prossimi giorni, a cominciare da Italia e Francia.

“Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi", ha spiegato il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), che ha raccomandato, a chi è positivo e asintomatico, di portare comunque la mascherina nei 5 giorni successivi alla fine dell'isolamento. Il Centro ha inoltre raccomandato 5 giorni di isolamento per i vaccinati che hanno avuto contatti con un positivo. Niente quarantena, invece, per chi ha avuto contatti con un positivo ma ha fatto la terza dose.

La svolta del Cdc è arrivata dopo le pressioni sul governo da parte del mondo produttivo e dei servizi, preoccupati per il serio rischio di mancanza di personale.

