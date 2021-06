Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in Russia, dove secondo le autorità sono stati accertati 13.510 contagi nelle ultime 24 ore: il massimo dal 15 febbraio secondo la Tass.

Solo a Mosca, si sono riscontrati 6.701 contagi nel corso dell'ultima giornata: il numero più alto finora registrato dall'inizio dell'anno, sempre secondo la Tass.

Nel Paese, 399 persone sono morte a causa della malattia nelle ultime 24 ore, facendo salire a 126.073 i decessi legati al Covid in Russia secondo i dati ufficiali.

Stando all'istituto nazionale di statistica Rosstat invece, riferisce la tv Dozhd, in totale 270.352 persone sono morte in Russia a causa della malattia. Dall'inizio dell'epidemia, in Russia si sono registrati 5.193.964 casi di Covid.

A Mosca, il sindaco ha annunciato che i giorni dal 15 al 19 giugno saranno "non lavorativi" a causa della situazione epidemiologica. “Così, il ‘ponte’ già previsto a Mosca durerà 9 giorni - dal 12 giugno al 20 giugno 2021”, ha scritto il primo cittadino di Mosca, Serghiei Sobyanin, sul suo blog secondo la Tass.

Il sindaco di Mosca ha inoltre annunciato che da domani e fino al 20 giugno i ristoranti, i bar, le discoteche, i karaoke e i locali dedicati all'intrattenimento nella città non potranno servire i clienti dalle 23 fino alle 6 del mattino, con l'eccezione dei servizi da asporto.

