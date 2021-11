La Germania sta vivendo "una pandemia dei non vaccinati". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn.

Sale l’allarme nel Paese, il presidente dell’istituto Robert Koch Lothar Wieler in conferenza stampa a Berlino snocciola i numeri e li definisce “preoccupanti”. Si è tornati regolarmente sopra i cento morti giornalieri, e ormai si sfiorano i 200.

"La quarta ondata si sviluppa esattamente come immaginavamo proprio perché molti non si sono vaccinati", ha aggiunto Wieler. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi, una settimana fa erano stati 114.

Il ministro della Salute ha poi annunciato che Berlino vuole accelerare con le terze dosi, prendendo come modello Israele, “che è riuscita a far abbassare la curva dei contagi proprio grazie alla terza dose”.

Spahn ha messo in guardia i tedeschi: “La pandemia è tutt’altro che finita, in alcune Regioni i posti in terapia intensiva sono di nuovo quasi insufficienti. La quarta ondata è qui con piena forza, viviamo una massiccia pandemia dei non vaccinati, con numeri in aumento”.

(Unioneonline/L)

