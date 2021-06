Esperimento “segreto” in una città brasiliana, dove alla popolazione è stato somministrato il vaccino anti-Covid CoronaVac, sviluppato in Cina. E, dopo la somministrazione a quasi tutti gli adulti, si è registrato un calo del 95% dei decessi per coronavirus.

La città in questione - riporta la Bbc è quella di Serrana, nello Stato di San Paolo.

Le iniezioni di CoronaVac sono state fatte al 75% dei 45mila abitanti, con risultati degni di nota.

I ricercatori che hanno condotto il test, soprannominato “Progetto S” e coordinato dall’istituto Butantan, hanno inoltre registrato che anche coloro che non erano stati vaccinati erano protetti, in virtù della riduzione della circolazione del virus.

I risultati dell’esperimento (che è stato definito “segreto” in quanto non annunciato e perché i risultati completi non sono stati ancora divulgati), ha sottolineato il team, suggerirebbero appunto che l’epidemia può essere “controllata” dopo che il 75% delle persone è stato completamente immunizzato. Il Brasile è stato duramente colpito dalla pandemia: i morti totali sono circa 463mila e il presidente Jair Bolsonaro e il suo governo sono accusati di aver abbracciato posizioni negazioniste e di aver gestito in maniera inadeguata sia l’emergenza sia la campagna vaccinale.

(Unioneonline/l.f.)

