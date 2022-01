L'Europa tira un sospiro di sollievo per la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, con Mario Draghi che resta ben saldo a Palazzo Chigi. Due garanzie di stabilità per Bruxelles.

"Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione. L'Italia può sempre contare sulla Ue", è il tweet in serata della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Mentre il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si dice convinto che l'Italia “continuerà a contribuire costruttivamente alla crescita dell'Ue".

Molto caloroso, anche in virtù dell'amicizia personale tra i due, il messaggio del francese Emmanuel Macron: "Auguri, caro Sergio. So di poter contare sul tuo impegno affinché viva l'amicizia fra i nostri paesi e questa Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo. Viva l'amicizia tra l'Italia e la Francia!", conclude in italiano.

La soluzione trovata a Roma rassicura Bruxelles e le cancellerie, la miglior soluzione possibile da quanti auspicavano stabilità e continuità con due punti di riferimento.

Il Colle lo è sempre stato per l'Europa, che ha rassicurato anche quando ha facilitato l'individuazione di vie d'uscita alle tensioni con il governo gialloverde.

Dopo la conferma di Mattarella, i riflettori nell'Ue sono ora puntati sulla Francia, dove ad aprile si vota per le presidenziali e a giugno per le politiche. Domani invece urne aperte in Portogallo, dove per la prima volta c'è un partito di estrema destra che sta crescendo nei consensi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata