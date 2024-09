«A proposito delle armi a lungo raggio. Grazie per il sostegno del ministro Tajani, abbiamo ottimi rapporti con lui e sono grato per i sistemi di difesa che sono stati messi a disposizione da voi perché ci hanno aiutato a salvare quei bambini che non sono stati deportati e che sono ancora in Ucraina».

Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda al Forum Teha in corso a Cernobbio.

In merito alle paure presenti fra gli alleati che Kiev possa attaccare direttamente il Cremlino, qualora gli fosse dato il via libera per utilizzare i missili a lungo raggio sul territorio russo, «è un peccato che non si possa fare», ha aggiunto ironicamente Zelensky. Poco dopo il presidente ucraino ha precisato che stava «scherzando». Aggiungendo: «Le armi a lungo raggio coprono 200-300 chilometri, quindi sono incapaci di raggiungere le distanze che vorremmo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata