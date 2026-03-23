Colombia, precipita un aereo militare: a bordo un centinaio di soldatiIl disastro dopo il decollo nella zona di Putumayo. Il Governo: «Profondo dolore»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un aereo da trasporto Hercules dell'Aeronautica Militare della Colombia è precipitato oggi poco dopo il decollo in una zona rurale del dipartimento di Putumayo nei pressi della località di Puerto Leguízamo. Lo conferma un post sui social del ministro della Difesa Pedro Sanchez sui social.
«Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell'Aeronautica Militare Colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe delle Forze Armate», si legge nella nota.
Secondo le prime informazioni dei media, al momento dell'incidente l'aereo trasportava a bordo oltre 100 soldati.
(Unioneonline)