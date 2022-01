Arrestata e posta in custodia cautelare, una giornalista rischia quattro anni di carcere per aver citato in diretta tv un proverbio poi interpretato come riferimento al capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan.

Succede in Turchia, dove a finire in manette è Sedef Kabas, reporter molto nota del canale Tele1.

Queste le parole che sono costate l’arresto alla giornalista: “C’è un proverbio molto famoso, che dice che la testa coronata diventa più saggia. Ma vediamo che non è vero, il bue non diventa re entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa una stalla”.

Ha “insultato il presidente” secondo le autorità, per questo nella notte è stata arrestata nella sua casa di Istanbul, interrogata e posta in custodia cautelare.

"Maledico le brutte parole che prendono di mira il nostro presidente", ha twittato il ministro della Giustizia turco Abdulhamit Gul. Secondo un rapporto preparato dal maggior partito di opposizione Chp, nel 2021 almeno 31 giornalisti turchi sono stati arrestati mentre svolgevano il proprio lavoro e 105 reporter hanno subito violenza o minacce. Attualmente, 58 giornalisti si trovano in carcere secondo i dati del portale indipendente turco, finanziato dall'Unione Europea (Ue), Expression Interrupted.

Sedef Kabas "è di buon umore e non ha paura perché è nel giusto", ha affermato, dopo aver visitato la sua cliente in carcere, Ugur Poyraz, avvocato della giornalista.

(Unioneonline/L)





