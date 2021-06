La Cina ha inviato una protesta formale agli Usa dopo la visita di tre senatori americani a Taiwan.

Tammy Duckworth, Christopher Coons e Dan Sullivan erano atterrati ieri a Taipei per annunciare che gli Usa metteranno a disposizione della piccola isola 750.000 dosi di vaccino anti-Covid.

Tuttavia, da Pechino hanno fatto sapere che il gesto non è stato apprezzato ed è partita immediatamente l'esortazione a "fermare ogni contatto ufficiale per evitare altri danni alle relazioni bilaterali e alla stabilità nello stretto di Taiwan". In particolare, secondo il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, gli americani sarebbero stati sollecitati formalmente a astenersi dal "mandare messaggi sbagliati alle foze secessioniste" nel rispetto del principio della "Unica Cina".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata