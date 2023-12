Mondo del ciclismo sotto choc per l’arresto dell’ex campione del mondo australiano Rohan Dennis, accusato di aver ucciso la moglie Melissa Hoskins, investendola in macchina. È stato rilasciato su cauzione ma dovrà comparire in tribunale il prossimo 13 marzo. I fatti risalgono alla sera del 30 dicembre, poco dopo le 20. La donna sarebbe stata travolta da un van guidato dal marito nei pressi della casa di famiglia a Medindie, vicino ad Adelaide, dove la famiglia Dennis si era trasferita da poco più di una settimana. I soccorritori l'hanno trasportata al Royal Adelaide Hospital in condizioni critiche. Per lei non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi.

Dennis vanta due titoli mondiali nella cronometro individuale e due in quella a squadre, ma anche una vittoria di tappa al Giro d'Italia, una al Tour de France e due alla Vuelta. In più la sua carriera è arricchita da un argento olimpico su pista e due titoli mondiali nell'inseguimento a squadre, nonché dal proprio nome nell'albo d'oro del record dell'ora. In famiglia non era però l’unico sportivo: la coniuge, 32enne, è stata una ciclista, campionessa del mondo nell'inseguimento a squadre nel 2015, più volte campionessa australiana nella stessa disciplina. Ha corso anche su strada vestendo la maglia della Lotto-Honda nel 2011 e poi quella della Orica-AIS per quattro stagioni.

Nel maggio 2017 ha annunciato il suo ritiro agonistico e un anno più tardi ha sposato Rohan Dennis con il quale ha avuto due figli. Lui, che ha 33 anni, invece si è ritirato poche settimane fa, chiudendo la sua carriera in Canada. Sui social aveva anche condiviso un post di ringraziamento: «Grazie Melissa per avermi supportato per tutta la mia carriera e per avermi donato i migliori figli che avrei mai potuto chiedere. Il ciclismo mi hai dato tanto e ti sarò per sempre grato. C'è ancora una lunga stagione davanti, ma sarà definitivamente la mia ultima da professionista». Per le feste aveva anche caricato una foto con la famiglia riunita e sorridente, con gli auguri di buon Natale.

