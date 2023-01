Chris Hipkins sarà il prossimo primo ministro della Nuova Zelanda al posto della dimissionaria Jacinda Ardern.

Lo ha annunciato il partito Laburista, indicandolo come il solo candidato alla guida della formazione che governa il Paese, che di conseguenza diventa premier. Hipkins è entrato in parlamento nel 2008 e nel 2020 è diventato ministro per la lotta al Covid. Al momento guida il dicastero di Polizia, Istruzione e Pubblica amministrazione.

La decisione è arrivata dopo l’annuncio della premier uscente: «Non ho abbastanza energia per continuare», avrebbe ammesso in lacrime a solo nove mesi dalle elezioni che l'avevano confermata per un secondo mandato.

«Sono umana. Diamo tutto quello che possiamo e per tutto il tempo che possiamo, poi è il momento. E per me quel momento è arrivato. Non ho abbastanza energia per altri quattro anni», ha aggiunto la Ardern che si dimetterà il 7 febbraio.

