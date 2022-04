Per mesi ha tenuto il cadavere della nonna in freezer, dove l’aveva chiusa quando era ancora in vita. L’orrore arriva dalla contea di Floyd, negli Usa, dove il nipote 29enne è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere.

Gli altri parenti si sono insospettiti quando per molti giorni non sono riusciti a mettersi in contatto con l’anziana. In base a quanto ricostruito finora, l’82enne era caduta in casa ma il giovane, invece di chiamare i soccorsi, l’avrebbe avvolta nei sacchetti di plastica per infilarla poi nel grande congelatore. Come se nulla fosse, avrebbe continuato la sua vita. Trascorso qualche mese, temendo di essere scoperto a causa dell’insistenza di altri parenti, aveva spostato il corpo in un magazzino. Ma intanto la polizia era già stata allarmata.

Ora sui resti della nonna è stata disposta l’autopsia.

