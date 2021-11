Joe Biden supera brillantemente il primo check-up da quando è presidente degli Stati Uniti. Il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, ha certificato che Biden “resta un uomo di 78 anni in salute e vigoroso, in grado di eseguire con successo i doveri della presidenza, come capo di Stato, capo dell'esecutivo e commander in chief".

Ma alcuni rilievi vengono comunque messi in luce: la crescente frequenza e la severità del suo "schiarirsi la gola" richiedere una indagine approfondita. Il suo passo inoltre è più rigido, meno fluido rispetto a un anno fa, in gran parte per l'usura della spina dorsale, mentre persiste una fibrillazione atriale cardiaca ma che resta asintomatica. Il presidente ha anche occasionali reflussi che richiedono una consultazione medica.

Nel corso degli esami, Biden si è sottoposto a una colonscopia con anestesia e in quelle ore gli Usa hanno avuto per la prima volta nella storia una presidente donna: l’inquilino della Casa Bianca ha infatti trasferito il potere della presidenza alla sua vice Kamala Harris.

