"Armata di un oggetto appuntito”, ha cercato di accoltellare alcuni agenti ed è stata “neutralizzata”.

Questa la ricostruzione della polizia israeliana sui fatti accaduti nella Città Vecchia di Gerusalemme, in Israele, dove una donna è stata uccisa per un presunto attentato ai danni degli agenti.

L'assalitrice, spiega la polizia, li ha aggrediti in una strada che conduce alla moschea di al-Aqsa: si è avvicinata a loro vicino a uno degli ingressi che porta alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei), ha tirato fuori il coltello e ha cercato di colpire i poliziotti.

Questi hanno aperto il fuoco uccidendola. Secondo le autorità, la donna sui 30 anni è della città Qabatiya, vicino a Jenin in Cisgiordania, e non si sa ancora come sia riuscita ad entrare in Israele. Jenin nelle ultime settimane è diventata uno dei centri della tensione crescente nei Territori.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata