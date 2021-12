Vigilia di Natale di sbarchi e soccorsi in mare nel Mar Mediterraneo, dove in queste ore sono state salvate centinaia di persone. E purtroppo si registrano anche vittime e dispersi.

Un centinaio di migranti sono stati soccorsi a sud di Lampedusa e altri 214 sono stati portati nel porto di Pozzallo dalla nave di salvataggio Sea Eye. E ancora: in Salento è approdato uno veliero con a bordo circa 150 persone. Nelle ultime ore, inoltre, decine di persone sono inoltre sbarcate in Sardegna.

La situazione più drammatica nell’isola greca di Ancitera, dove è naufragato un barcone con stipate centinaia di persone e dove si registrano 11 vittime, ma ci sarebbero dei dispersi.

Una situazione d’emergenza, che non ha mancato di suscitare reazioni politiche. “Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Aggiungendo: “Io con i velieri ci giocavo da bambino con la playmobil. Che in periodo di Covid, di Super green pass ci siano 70mila sbarchi clandestini senza regole e controlli non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo dei sacrifici".

