Arrestato uno dei più famosi narcotrafficanti del Brasile.

Si tratta di Anderson Lacerda Pereira, detto “Gordao”, famoso in Brasile per il suo stile di vita sfrenato e lussuoso a imitazione del leggendario boss del cartello di Medellín Pablo Escobar, il suo più grande idolo.

Un esempio? Si era fatto costruire un piccolo zoo con tanto di terreni di riproduzione per alligatori, scimmie e specie rare di pappagalli.

Pereira è stato catturato ieri in un ristorante a Poà, nell'area metropolitana di San Paolo, come riporta oggi il quotidiano O Globo.

L’Interpol era sulle sue tracce dal 2014, quando la polizia federale realizzò l'operazione “Oversea'” svelando la sua massiccia partecipazione nel traffico di cocaina verso l'Europa dal porto di Santos in collusione con il violento cartello del Primo comando da capital (Pcc).

Per i suoi militanti feriti negli scontri con le forze dell'ordine, ha acquistato – con denaro riciclato dal traffico di droga – diverse cliniche private a San Paolo.

(Unioneonline/D)

