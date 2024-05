Vittoria limpida per i socialisti in Catalogna, che con il candidato a governatore Salvador Illa, sono la prima forza politica davanti al partito indipendentista Junts per Catalogna, ma resta l'incertezza sulle possibili alleanze per governare.

Per la prima volta da tredici anni, i partiti a favore dell'indipendenza hanno perso la maggioranza nel Parlamento catalano.

A scrutinio praticamente concluso, Junts con Esquerra Republicana de Catalunya del governatore uscente Pere Aragones, e l'anticapitalista Cup ottengono complessivamente 59 seggi dei 135 della camera catalana, distanti dalla maggioranza assoluta di 68 scranni.

E per una maggioranza indipendentista non sono sufficienti nemmeno i 2 seggi ottenuti dal partito anti islamista e secessionista Aliança Catalana, al suo esordio alla Generalitat.

Il Psc di Salvador Illa ha ottenuto 42 seggi, davanti a Juntx con 35 scranni, mentre Erc si è fermato a 20, la Cup ha più che dimezzato la presenza, con 4 seggi. I tre partiti indipendentisti nelle precedenti elezioni del 2021 avevano ottenuto 74 scanni.

Il Partito Popolare si attesta come quarta forza politica con 14 seggi, davanti all'ultradestra Vox, con 11, e ai Comuns dell'ex sindaca di Barcellona Ada Colau, con 6 scranni.

Negli scenari di possibili alleanze, quella più probabile è tra i socialisti e gli altri partiti di sinistra, che lascerebbe fuori il blocco indipendentista, rafforzando anche l’intesa con i socialisti nazionali del premier Pedro Sanchez, che vedrebbe così rafforzato l'esecutivo e ripagata la sua politica della “riconciliazione” e della “concordia”, portata avanti dal 2018 e culminata con gli indulti ai leader indipendentisti e la legge di amnistia.

«I catalani hanno deciso che spetta al Partito dei Socialisti della Catalogna guidare una nuova tappa. Mi assumo questa responsabilità e non appena sarà costituito il Parlamento esprimerò la mia disponibilità a presiedere il governo», ha annunciato Salvador Illa. Che ha rilevato, fra i fattori decisivi per la vittoria «le politiche applicate dal governo spagnolo e dal presidente Pedro Sánchez».

I patti saranno decisivi e, chi non sembra voler lasciare la scena è il leader di Junts, Carles Puigdemont, che aveva escluso accordi post elettorali con il Psc e promesso di ritirarsi dalla politica se non fosse stato investito presidente in Catalogna. Ha rilevato, alla luce dei risultati, la necessità di «tendere ponti». E ha invitato Esquerra repubblicana a rinunciare all'alleanza in un eventuale tripartito progressista con i socialisti del Psc e i Comuns, per negoziare «un governo solido di obbedienza nettamente catalana».

