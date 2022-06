Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere. Una giuria di New York l’ha ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato delle minorenni affinché il finanziere Jeffrey Epstein – suo ex fidanzato che si è tolto la vita in carcere – potesse abusarne sessualmente.

Per la 60enne britannica l'accusa aveva chiesto una pena tra 30 e 55 anni, la difesa una "molto sotto" i 20 anni, invocando l'infanzia della donna traumatizzata dal padre, un ex magnate dell'editoria ed ex deputato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata