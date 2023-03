Per i 25 anni del suo matrimonio si è occupata quasi in esclusiva di figlie e casa, mentre il marito, da cui si è separata nel 2020, ha sviluppato una redditizia attività professionale come imprenditore. E ora, secondo la giustizia, lei ha diritto a un risarcimento da parte dell'ex coniuge pari a oltre 200mila euro.

È il caso ch arriva dalla Spagna di Ivana Moral, una 48enne che vive a Vélez-Málaga, nel sud del Paese. «È una vittoria morale maiuscola», ha commentato la donna. Stando alla sua legale, l'ex marito ha potuto occuparsi a tempo pieno di svariati affari grazie anche al fatto di aver lasciato tutti gli aspetti della vita domestica ad appannaggio esclusivo della moglie. «Lei era la sua ombra, lavorava alle sue spalle per farlo crescere professionalmente e permettergli di diventare qualcuno», ha affermato l'avvocata.

Secondo i media che hanno riportato il caso, il calcolo del risarcimento è stato effettuato utilizzando come base il salario minimo interprofessionale in vigore ogni anno, per compensare il lavoro svolto senza retribuzione. Inoltre, aggiunge l'agenzia di stampa Efe, la sentenza stabilisce anche che l'ex marito di Moral versi quote mensili per gli alimenti sia a lei sia alle figlie.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata