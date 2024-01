Carrefour rimuove Pepsi, 7Up, Gatorade e le patatine Doritos dai suoi scaffali in Francia.

Al loro posto i clienti della catena della grande distribuzione troveranno dei cartelli in cui viene spiegato che i prodotti di PepsiCo non verranno più venduti a causa degli "inaccettabili aumenti dei prezzi" decisi dalla dalla multinazionale americana.

«Le trattative con PepsiCo sono state complesse, per usare un eufemismo. Stiamo cercando di abbassare i prezzi in linea con i trend globali ma PepsiCo invece chiede di aumentarli», ha dichiarato al Financial Times una persona a conoscenza della vicenda.

La rottura tra Carrefour e PepsiCo porta in luce il duro confronto che si consuma sui prezzi tra i gruppi della grande distribuzione, sotto pressione per mantenerli bassi e difendersi dalla concorrenza dei discount, e i produttori alimentari. Un confronto che, fino ad ora, ha premiato i secondi, abili nel cavalcare l'onda dell'inflazione aumentando gli utili, mentre la grande distribuzione ha faticato a difendere i propri margini. Ad esempio Pepsico, che nel trimestre chiuso a settembre ha aumentato dell'11% i prezzi dei suoi prodotti, ha alzato per tre volte consecutive le sue previsioni di utile nel 2023.

Il confronto è particolarmente serrato in Francia, dove supermercati e industria alimentare negoziano annualmente i prezzi sotto lo sguardo vigile della politica. Il governo francese ha presentato una proposta per etichettare i prodotti che adottano la strategia della 'shrinkflation', che consiste nel rimpicciolire le confezioni senza abbassare i prezzi, mentre il ministro delle Finanze, Bruno Le Maire, ha minacciato di tassare i gruppi dell'industria alimentare che non dovessero trasferire ai consumatori la riduzione dei costi di produzione.

Quella di additare ai consumatori con una speciale etichetta le marche che riducono le confezioni è una strategia che Carrefour ha già abbracciato nel 2023. Come pure è già capitato che divergenze sui prezzi portassero alla rimozione di alcune marche dagli scaffali: successe, ad esempio nel 2022, quando il ketchup e i fagioli Kraft Heinz scomparvero dai supermercati Tesco.

