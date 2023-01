Il Capodanno cinese continua a spaventare la California.

Un’altra sparatoria scuote Los Angeles dopo la strage di stamattina a Monterey Park (22 ora locale), dove un uomo – armato con un fucile mitragliatore – ha aperto il fuoco sulla folla radunata in occasione dei festeggiamenti.

Il secondo attentato, le cui dinamiche sono ancora poco chiare, sarebbe avvenuto ad Alhambra – a tre chilometri dal primo – in una sala da ballo cinese. Non si registrano feriti ma la polizia sta indagando per capire se esista una correlazione tra i due episodi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata