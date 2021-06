Un camioncino ha travolto diverse persone che stavano partecipando a una parata di gay pride in Florida. Una persona ha perso la vita.

Secondo le ricostruzioni da parte delle autorità, l’autista aveva allineato il mezzo alla manifestazione che si stava svolgendo a Wilton Manors, poi improvvisamente ha accelerato colpendo un gruppo di cittadini. Il sindaco della vicina Fort Lauderdale ha spiegato che in realtà il vero obiettivo dell’attacco era l’auto della deputata Debbie Wasserman Schultz, che era in una decappottabile, ma l'ha mancata per poco. "Questo è un attacco terroristico alla comunità lgbt", ha detto Dean Trantalis: "Non è affatto un incidente. È stato intenzionale, premeditato ed era mirato a una persona specifica".

(Unioneonline/s.s.)

