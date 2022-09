"Grande choc e totale orrore".

È quanto hanno espresso i vescovi del Camerun, in seguito all’ultimo atto di violenza contro i cattolici che si è registrato nel Paese africano, ennesimo di una serie di altri compiuti in altre nazioni del continente.

La chiesa di Santa Maria a Nchang, nella diocesi di Mamfe, è stata data alle fiamme e otto persone sono state rapite. Si tratta di cinque sacerdoti, una suora e due fedeli laici.

L'episodio arriva dopo appena dieci giorni dall'incendio appiccato da terroristi nella missione cattolica di Chipene, in Mozambico. Nell'attacco era rimasta uccisa la suora missionaria italiana Maria De Coppi. Ma violenze di questo tipo sono all'ordine del giorno anche in Nigeria, in Burkina Faso, in Congo, solo per citare alcuni Paesi tenuti sotto scacco dai gruppi jihadisti.

