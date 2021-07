Sempre più allarmante la situazione in Canada per via dell’ondata di caldo record che sta colpendo il Paese con temperature che superano anche i 50 gradi.

Lisa Lapointe, capo medico legale della British Columbia, ha fatto sapere che nella sola provincia del Canada occidentale si contano 719 morti improvvise e inaspettate negli ultimi sette giorni.

Una cifra senza precedenti, ha aggiunto, spiegando che è di tre volte superiore alla media di decessi di questo periodo.

La cifra, ha aggiunto Lapointe, è destinata a crescere.

Le temperature roventi hanno fatto divampare oltre cento incendi nella Columbia britannica: “Interverremo nella zona per portare al nostro aiuto e aiutare nella ricostruzione”, ha detto il primo ministro Justin Trudeau.

Schierate anche le forze armate per contrastare i roghi.

(Unioneonline/L)

