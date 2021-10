Tragedia nella valle di Jezeerel, in bassa Galilea, dove un 20enne è morto dopo essere caduto da una mongolfiera adibita ad escursioni turistiche schiantandosi tragicamente su un’automobile in transito.

Testimoni del drammatico incidente sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno visto il ragazzo appeso alla parte esterna del velivolo, con le gambe sospese in aria.

Mentre la polizia convergeva verso la zona il pilota della mongolfiera ha avuto ordine di atterrare, ma nel frattempo l'uomo ha ceduto la presa ed è caduto a terra. Quando i primi soccorritori sono sopraggiunti, era ormai troppo tardi.

Secondo la polizia la vittima è un addetto alla manutenzione a terra delle mongolfiere e ancora non è chiaro come mai non si sia staccato dal velivolo durante il decollo.

La polizia ha aggiunto di aver interrogato i passeggeri e ha precisato che al momento restano da vagliare diverse ipotesi.

