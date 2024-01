È un’intera famiglia quella coinvolta nell’incidente avvenuto oggi in Tirolo negli impianti di risalita del comprensorio di Hochoetz. Una cabinovia è precipitata per diversi metri: padre (49 anni), figlio e figlia (20 e 19 anni) e zio (46) sono rimasti gravemente feriti, l’ultimo è in condizioni disperate all’ospedale di Innsbruck.

Le cause precise dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti. All'origine potrebbe esserci la caduta di un albero proprio sulla fune portante della cabinovia. Secondo i media locali, infatti, in un primo sopralluogo non si sarebbero riscontrate anomalie o difetti tecnici alla struttura. Il servizio di cabinovia, che può portare fino a otto persone, è stato temporaneamente sospeso.

Erano da poco passate le 10.20 di stamattina quando la cabinovia della funivia Acherkogelbahn con a bordo i quattro è precipitata da un'altezza di otto-dieci metri schiantandosi al suolo, ha spiegato Hubert Juen, comandante della polizia locale. Immediati i soccorsi con un salvataggio particolarmente difficile perché il luogo dell'incidente si trova su un terreno quasi impraticabile, cioè in mezzo al bosco.

