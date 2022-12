Sono quattro le vittime, secondo l’ultimo bilancio ufficiale, di un terribile incidente avvenuto in Spagna. Un autobus è precipitato da un ponte finendo in un fiume nel nord-ovest del Paese, in Galizia.

Cosa sia accaduto non è chiaro al momento, qualche informazione in più si potrà avere quando i feriti saranno in grado di raccontare qualche dettaglio. Tra le persone ricoverate in ospedale ci sarebbe anche l’autista.

Non tutti i corpi delle vittime sono stati ancora recuperati.

(Unioneonline/s.s.)

