Non solo Italia e Grecia alle prese con la devastazione provocata dagli incendi. Anche la California sta facendo i conti in questi giorni con i pesantissimi danni provocati da una vero e proprio “inferno di fuoco”.

Il maxi-rogo – ribattezzato Dixie Fire – si è sviluppato nella zona della Sierra Nevada e secondo gli esperti è il secondo incendio più grande nella storia dello Stato Usa, dopo il rogo August Complex, che lo scorso anno ha mandato in fumo 417mila ettari di territorio.

Il bilancio delle conseguenze provocate dalle fiamme – ancora provvisorio – è già tragico: almeno tre persone risultano disperse e secondo l'ultimo rapporto pubblicato dai vigili del fuoco della California, Dixie Fire ha già ridotto in cenere oltre 187mila ettari da quando è scoppiato, il 13 luglio, nel nord dello stato americano.

Le squadre anti-incendio, in azione via terra e anche con mezzi aerei, sono al momento riusciti a circoscriverlo solo al 20%. Ma le previsioni indicano che il rogo proseguirà la sua corsa distruttiva ancora per giorni, nonostante gli sforzi delle autorità per contenerlo.

(Unioneonline/l.f.)

