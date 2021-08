È sempre più drammatica la situazione incendi in Grecia, in particolare sull’isola di Evia. Il villaggio di Ellinika, che si trova nella parte nord, è circondato dalle fiamme e i Vigili del fuoco stanno cercando di portare in salvo i residenti che non hanno voluto abbandonare le proprie case.

Abitanti e turisti hanno trovato rifugio sulla spiaggia di Agios Nikolaos, da dove aspettano di essere trasferiti via mare in un luogo sicuro.

I roghi hanno toccato il piccolo centro di Vasilika, mentre un fronte di fuoco di 6 km sta bruciando una vasta pineta, avvicinandosi a Gouves.

Il governatore della Grecia centrale, Fanis Spanos, ha detto che più di 2.500 persone sono ospitate in alberghi e altre strutture.

