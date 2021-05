Ci sono anche degli italiani tra i trenta cittadini Ue trattenuti fino a sette giorni nei centri per l'immigrazione prima di essere rimpatriati nei loro Paesi d'origine.

Si tratta di tedeschi, greci, rumeni, spagnoli e appunto italiani che dopo la Brexit hanno tentato di entrare nel Paese per lavoro senza avere il visto necessario o lo status di residenza previsto dallo “EU Settlement Scheme”.

Il ministero dell'Interno britannico non ha ancora rilasciato dati ufficiali ma la notizia (che riguarda il periodo a partire dal primo gennaio 2021) è stata diffusa da Politico.

La maggior parte dei casi riguarda giovani, molti dei quali cercano di entrare nel Regno Unito per lavori poco qualificati e per brevi periodi di tempo. Tre o quattro gli italiani, che si sono presentati in aeroporto a quanto si apprende senza visto solo perché non pensavano ce ne fosse bisogno. Le ambasciate europee a Londra, sempre secondo Politico, offrono consulenza legale e stanno intervenendo per cercare di abbreviare il periodo di detenzione.

