Una ventata di nostalgia isolana e tradizionalista in Gran Bretagna dopo la Brexit.

Il governo conservatore, guidato dal premier Boris Johnson, ha dato oggi il via libera alla possibilità da parte dei negozianti di utilizzare per i pesi dei loro prodotti le sole misure imperiali, come libbre (pound) e once.

Col divorzio di Londra da Bruxelles, infatti, è venuto meno l'obbligo di esporre e indicare le misure nel sistema metrico decimale introdotto nel 2000.

Era stato l'allora premier laburista Tony Blair a ordinare a migliaia di commercianti d'Oltremanica di sostituire (o perlomeno affiancare) il tradizionale imperial pound al più europeo sistema metrico.

Esultano quindi gli esercenti che non avevano mai gradito grammi e chili, sentiti come una imposizione da parte dell'Unione europea.

È molto probabile che nei maggiori centri del Regno, cambi poco o nulla in particolare nei supermercati, mentre sono pronti ad accogliere l'iniziativa i negozianti locali delle zone più rurali del Paese, in particolare dell'Inghilterra. Inoltre i pub potranno servire le pinte col timbro della corona stampato sul bicchiere, vietato dalle direttive Ue.

(Unioneonline/F)

