Boris Johnson avrebbe rischiato di morire durante una vacanza in Scozia. A raccontare l’episodio, che si sarebbe svolto l’anno scorso sulla costa delle Highlands, è il Times.

Nella ricostruzione, il primo ministro britannico stava trascorrendo alcuni giorni sulla costa nord-occidentale con Carrie Symonds, all’epoca sua fidanzata e in seguito moglie, e il loro figlioletto Wilfred. Johnson sarebbe stato salvato in mare dopo essere stato spinto al largo mentre era in canoa o in paddle boarding. Secondo il giornale, la corrente lo avrebbe portato lontano impedendogli di tornare a riva.

La vicenda sarebbe stata tenuta riservata e scoperta solo ora.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata