Un misterioso accredito in banca di circa 860mila euro (750mila sterline), e la decisione di spendere immediatamente tutto quel denaro, ricevuto da un conto corrente sconosciuto, acquistando lingotti d’oro, vestiti di marca e cosmetici.

Sono i fatti, risalenti al 2021, che vedono protagonista il rapper 24enne australiano Abdel Ghadia, ora sotto processo per essersi appropriato indebitamente di quei soldi e che, secondo quanto riporta il Daily Mail, verrà condannato il 2 dicembre.

Il conto da cui proveniva il denaro era infatti quello di una giovane coppia che, per l’acquisto di una casa, aveva fatto un bonifico, per errore al destinatario sbagliato.

"Mi ero appena svegliato e ho visto i soldi", ha raccontato Abdel alla polizia. Che non ha perso tempo, acquistando 600mila dollari in lingotti d'oro in un negozio di Sydney, poi 110mila dollari in monete preziose in un negozio di Brisbane. Quindi altri acquisti di vestiti da Uniqlo, cosmetici dalla Mecca e valuta estera.

L’episodio è poi arrivato in tribunale davanti ai giudici, cui la coppia è approdata dopo avere intentato un’azione legale e dopo essersi accorta di avere trasferito per errore 759.314 sterline a Ghadia invece che al conto della Commonwealth Bank.

Abdel Ghadia è comparso mercoledì davanti al tribunale locale di Burwood di Sydney, dove si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione per essersi appropriato di fondi proventi di reato.

Ghadia, che al momento è soggetto a misure restrittive che gli vietano di andare vicino ad aeroporti internazionali e gli impongono il coprifuoco dalle 22 alle 7, è un rapper australiano conosciuto su Youtube come Slimmy. Su ciò che gli è accaduto ha scritto anche una canzone rap.

