Sesto giorno di guerra fra Russia e Ucraina, con l'armata russa che ha intensificato i bombardamenti su Kiev, Kharkiv e su altre città. Colpita anche Mariupol, rimasta senza elettricità dopo gli attacchi delle truppe russe.

Una colonna di mezzi militari russi, lunga 60 chilometri, è ormai alle porte della capitale ucraina dove si teme l’assedio.

I colloqui partiti ieri tra Mosca e Kiev non hanno prodotto neanche un momentaneo cessate il fuoco.

Il leader di Kiev Zelensky è intervenuto in videoconferenza alla plenaria dell’Europarlamento: “Putin uccide bambini, ieri ne sono morti 11”, ha accusato, per poi ribadire all’Ue di dimostrare di stare dalla parte dell’Ucraina accettando la sua richiesta di adesione.

Dal canto proprio, il premier Draghi, riferendo in Senato sulla crisi, ha precisato come l’Italia non intenda tirarsi indietro, ribadendo la solidarietà del Paese al popolo ucraino.

***

Di seguito, le notizie IN DIRETTA:

Ore 15.47 – Forte esplosione a Kiev

Un'esplosione è stata avvertita a Kiev. Lo riferisce il quotidiano Kyiv Independent. Le sirene d'allarme per il raid aereo sono suonate un minuto dopo, ricordando ai cittadini di dirigersi al rifugio più vicino, scrive il quotidiano.

***

Ore 15.30 – L’Ucraina chiede la mediazione della Russia

Ucraina è pronta a rafforzare la comunicazione con la Cina e "aspetta con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco". La ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba alla controparte cinese Wang Yi nel corso della loro telefonata, nel resoconto dato da Pecino. Kuleba ha introdotto la situazione del primo round dei negoziati ucraino-russi, affermando che "porre fine alla guerra è la massima priorità della parte ucraina" che è "aperta a negoziare una soluzione" con "positività e sincerità". Malgrado gli intoppi, la parte ucraina "rimane calma ed è disposta a continuare i negoziati".

***

Ore 15.20 – Primo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca

Primo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Un convoglio militare di Mosca è giunto a Krasnopillya, nell'oblast di Sumy nel nord-est ucraino, vicino al confine, dove un ufficiale russo è stato liberato in cambio di cinque soldati di Kiev. Lo riferisce su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare regionale ucraina, Dmytro Zhyvytskyi, citato dal Kiev Independent.

***

Ore 15 – Cina “deplora” lo scoppio della guerra

La Cina "deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili". Così il ministro degli Esteri Wang Yi nella telefonata avuta su richiesta di Kiev con la controparte Dmytro Kuleba.

La posizione di base della Cina "è aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi. In risposta all'attuale crisi, la Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione al problema attraverso i negoziati e sostiene tutti gli sforzi internazionali costruttivi che portino a una soluzione politica".

Una posizione prudente ma non proprio filorussa quella di Pechino, che proprio in virtù degli ottimi rapporti con Mosca, se coinvolta, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella risoluzione di questa crisi.

***

Ore 14.48 – L’ambasciatore Zazo porta in salvo 20 minori

Nel trasferimento dell'ambasciata d'Italia da Kiev a Leopoli ancora in corso l'ambasciatore Zazo è riuscito a portare in salvo anche circa 20 minori, tra questi 6 neonati, che aveva accolto in ambasciata in questi giorni perché privi di un posto sicuro dove stare.

***

Ore 14.35 – Mosca: “Colpiremo i centri dei servizi segretia Kiev”

Le forze armate russe hanno annunciato che bombarderanno a Kiev le sedi dei servizi di sicurezza e del centro operativo per la guerra psicologica e mediatica. Lo riferisce la Tass.

***

Ore 14.30 – L’Ambasciata italiana a Kiev si trasferisce a Leopoli

In ragione del deterioramento della situazione di sicurezza a Kiev e della conseguente impossibilità di garantire una piena funzionalità, è in corso il trasferimento a Leopoli dell'Ambasciata d'Italia a Kiev per continuare a svolgere le proprie funzioni, così come altre ambasciate già trasferitesi, che erano presenti a Kiev. Lo fa sapere la Farnesina.

***

Ore 14.15 – Mosca: “I cittadini di Kiev che abitano vicino a ripetitori lascino le case”

L'esercito russo ha invitato tutti i cittadini della regione di Kiev che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case. Lo riferisce la Tass.

***

Ore 14 – 007 Usa: “Da valutare lo stato mentale di Putin”

L'intelligence americana ritiene una priorità valutare lo 'stato mentale' di Vladimir Putin per capire come potrebbe influenzarlo nelle sue decisioni per l'Ucraina. Secondo quanto riportato da Cnn, gli esperti hanno osservato come il comportamento del presidente sia diventato di recente "sempre più imprevedibile, erratico e irrazionale".

Da qui gli sforzi dell'intelligence americana nel cercare di raccogliere più informazioni per capire come ha reagito alla dura risposta dell'Occidente.

***

Ore 13.55 – Di Maio: “Putin brutale, va isolato con sanzioni sempre più severe”

"Guardate queste terribili immagini, sono di poche ore fa. Nella città ucraina di Kharkiv l'esercito russo sta bombardando senza fare distinzione tra obiettivi militari e civili, distruggendo edifici residenziali e causando la morte di donne e bambini innocenti. Violando brutalmente il diritto internazionale". Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Fb postando un video del bombardamento di un edificio di Kharkiv.

"Stanno morendo tanti cittadini europei - aggiunge -, strappati alla vita da una guerra che non può farci girare dall'altro lato. Il responsabile di tutto ciò è Vladimir Putin. E mentre si tengono negoziati, il governo russo continua a bombardare civili inermi e senza colpe. Continuiamo a lavorare a una soluzione pacifica e allo stesso tempo, di fronte a tutto questo, dobbiamo raggiungere l'obiettivo di isolare la Russia con sanzioni sempre più severe".

***

Ore 13.35 – Domani secondo round di colloqui

Il secondo round di colloqui russo-ucraini si terrà domani, 2 marzo. Lo riferisce la Tass che cita i media ucraini.

***

Ore 13.20 – “Sfrattare Mosca dal Consiglio di sicurezza dell’Onu è un’opzione sul tavolo”

Sfrattare la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è "tra le opzioni" sul tavolo. Lo ha reso noto il Regno Unito.

***

Ore 13.10 – Zelensky sfida la Ue: “Provate che siete con noi”

"Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell'Ucraina verso l'Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Ue. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky plenaria straordinaria del Parlamento Ue, chiedendo agli europei di "provare che siete con l'Ucraina, provate che non ci lascerete soli".

***

Ore 13 – Zelensky: “Siamo sotto i bombardamenti, Putin uccide bambini”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto in videoconferenza alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo: "Siamo sotto i bombardamenti, sotto l'attacco dei missili, è stata una mattinata tragica questa. Stiamo dando la nostra vita per la libertà", ha detto.

"Putin – ha aggiunto - parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si trattata di bambini, ieri ne ha uccisi 16 con i suoi missili".

"La luce vincerà contro il buio, gloria all’Ucraina", ha concluso.

Ore 12.45 – Metsola: “Sì all’ingresso di Kiev nella Ue”

L'Eurocamera riconosce "la prospettiva europea dell'Ucraina. Come afferma chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore" la richiesta dell'Ucraina per lo status di candidato e lavoreremo per raggiungere tale obiettivo. Dobbiamo affrontare il futuro insieme". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rivolgendosi al capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il dibattito sull'invasione russa in Ucraina alla plenaria straordinaria dell'Eurocamera.

***

Ore 12.25 – Oltre 20 feriti a Kharkiv

Sono oltre 20 le persone rimaste ferite nell'attacco di questa mattina contro la città ucraina di Kharkiv, tra loro c'è anche un bambino. Lo riferiscono i servizi statali di emergenza ucraini in un video pubblicato sul profilo ufficiale Facebook citato dalla Cnn.

***

Ore 12.15 – Onu: “Un milione di sfollati”

L'Onu stima che sia di un milione di persone il numero degli sfollati all'interno del paese. Lo riferisce un responsabile dell'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite.

***

Ore 12 – “Anche le truppe bielorusse entrano in Ucraina”

Le truppe bielorusse avrebbero attraversato il confine con l'Ucraina per unirsi all'invasione russa. Lo riferiscono Politico e il Daily Beast citando una dichiarazione del Parlamento ucraino. "Le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv, nell'Ucraina settentrionale", si legge nella breve dichiarazione. Non ci sono al momento altre conferme.

"Le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv. L'informazione è stata confermata da Vitaliy Kyrylov, portavoce delle Forze di Difesa del territorio settentrionale. Più tardi altre informazioni", si legge nel tweet del Parlamento ucraino. La regione di Chernihiv si trova nel nord dell'Ucraina e si estende dal confine con la Bielorussia a Kiev.

***

Ore 11.50 – Zelensky: “L’attacco di Kharkiv azione terroristica”

"Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Così, la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio. “Difendere Kiev – ha aggiunto – è la nostra priorità”.

***

Ore 11.38 – Nato “non invierà truppe in Ucraina”

"La Nato non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg in conferenza stampa dalla base militare Lask in Polonia. "Gli Alleati provvedono al supporto militare" per Kiev. "Non manderemo aerei in Ucraina perché si tratterebbe di un'interferenza in questa guerra", ha confermato il presidente della Polonia Andrzej Duda.

***

Ore 11.30 – Mosca: “Presto per valutare i negoziati”. Nato: "Non vogliamo la guerra, Putin si fermi”

E' "troppo presto per dare una valutazione" dei negoziati sul conflitto in Ucraina. Lo sostiene il Cremlino.

In queste ore "per la prima volta stiamo dispiegando le forze di risposta della Nato e truppe francesi sono in arrivo in Romania. Noi proteggeremo e difenderemo qualsiasi territorio della Nato. Noi siamo un'Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto con la Russia, che deve immediatamente fermare la guerra e tornare alla diplomazia". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

***

Ore 11.20 – Oltre 660mila rifugiati

Sono oltre 660 mila i rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina in questi primi 6 giorni di guerra. Lo riferiscono le Naziono Unite.

***

Ore 11.10 – Lavrov: “Kiev vuole un arsenale atomico”

Il regime di Kiev cospira per sviluppare il suo arsenale atomico, è una minaccia alla sicurezza internazionale. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov nel videomessaggio con cui interviene alla conferenza sul disarmo in corso a Ginevra. Un intervento, il suo, boicottato da molte delegazioni che hanno abbandonato la sala.

"Stiamo lavorando per evitare l'emergere di armi nucleari in Ucraina", ha aggiunto Lavrov, sottolineando inoltre che "Eèinaccettabile per la Russia che alcuni Paesi europei ospitino armi nucleari degli Stati Uniti. E' il momento di rimandarle a casa".

***

Ore 11 – Ucraina: “Mariupol senza elettricità dopo gli attacchi russi”

Il governatore della regione ucraina di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha dichiarato che l'importante città portuale di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, è senza elettricità dopo gli attacchi delle truppe russe

***

Ore 10.55 – Mosca: “L’offensiva continua fino al raggiungimento degli obiettivi”

La Russia proseguirà l'offensiva dell'Ucraina fino al raggiungimento di "tutti gli obiettivi": lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu.

***

Ore 10.45 – Draghi: “Più rinnovabili, rigassificatori e raddoppio Tap”

Per diversificare le fonti di energia "dobbiamo prima di tutto puntare su un aumento deciso della produzione di energie rinnovabili. Dobbiamo continuare a semplificare le procedure per i progetti onshore e offshore – come stiamo già facendo - e investire sullo sviluppo del biometano. Il gas rimane un utile combustibile di transizione. Dobbiamo ragionare su un aumento della nostra capacità di rigassificazione e su un possibile raddoppio della capacità del gasdotto Tap", le parole di Draghi circa la crisi in Ucraina.

***

Ore 10.40 – Draghi: “Interruzione di gas dalla Russia non crea problemi a breve termine”

"L'Italia importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla Russia. Nel breve termine, anche una completa interruzione dei flussi di gas dalla Russia a partire dalla prossima settimana non dovrebbe però comportare problemi. L'Italia ha ancora 2,5 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi e l'arrivo di temperature più miti dovrebbe comportare una significativa riduzione dei consumi da parte delle famiglie. La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda attraverso i volumi in stoccaggio e altra capacità di importazione".

***

Ore 10.37 – Draghi: “Procedere spediti su una difesa comune dell’Ue”

"È necessario procedere spediti sul cammino della difesa comune, per acquisire una vera autonomia strategica, che sia complementare all'Alleanza Atlantica", ha precisato Draghi. "L'Europa ha dimostrato enorme determinazione nel sostenere il popolo ucraino. Nel farlo, ha assunto decisioni senza precedenti nella sua storia - come quella di acquistare e rifornire armi a un Paese in guerra. Come è accaduto altre volte nella storia europea, l'Unione ha accelerato nel suo percorso di integrazione di fronte a una crisi".

***

Ore 10.35 – Draghi: “Sanzioni senza precedenti”

"L'Unione Europea e gli alleati hanno dato prova di grande fermezza e unità. Abbiamo adottato tempestivamente sanzioni senza precedenti”, ha precisato il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato sulla crisi ucraina.

"Sul piano finanziario le misure restrittive adottate impediranno alla Banca centrale russa di utilizzare le sue riserve internazionali per ridurre l'impatto delle nostre misure restrittive. In ambito UE si sta lavorando a misure volte alla rimozione dal sistema SWIFT di alcune banche russe”.

"Stiamo approvando forti misure restrittive anche nei confronti della Bielorussia, visto il suo crescente coinvolgimento nel conflitto. La Russia ha subito anche un durissimo boicottaggio sportivo, con l'annullamento di tutte le competizioni con squadre russe in ogni disciplina".

***

Ore 10.30 – Draghi: "L'Italia pronta a sostenere nel dramma umanitario e migratorio”

“L’Italia è impegnata in prima linea per sostenere l'Ucraina dal punto di vista umanitario e migratorio, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali”.

“L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari – ha precisato Draghi – ha stimato in 18 milioni il numero di persone che potrebbe necessitare di aiuti umanitari nei prossimi mesi". "L'Italia farà di tutto per aiutare i paesi vicini nel dramma dell'impatto di questa migrazione. Possono contare sull'Italia", ha aggiunto.

***

Ore 10.15 – Draghi: “Necessaria un’operazione rapida, ferma e unitaria”

Oggi siamo costretti a compiere scelte “fino a pochi mesi fa impensabili”. Così il premier Draghi parlando in Senato circa la guerra in Ucraina. “Voglio ribadire la solidarietà del popolo italiano al presidente Zelensky e a tutti i cittadini dell’Ucraina”, ha quindi proseguito, precisando come sia oggi necessaria, per fermare la guerra, un’operazione “rapida, ferma e unitaria”.

***

Ore 10 – Lukashenko: “Non parteciperemo alle operazioni in Ucraina”

La Bielorussia non prenderà parte ad operazioni di combattimento in Ucraina. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il quale ha aggiunto che la Russia ha iniziato le operazioni in Ucraina perché non le era stata lasciata altra scelta. Minsk, ha sottolineato il leader bielorusso, è pronta a negoziare con chiunque al momento nell'interesse della pace nella regione.

***

(foto Ansa/Epa)

Ore 9.50 – Farnesina: gli italiani lascino Kiev anche con i treni

"Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c'è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela". Lo scrive la Farnesina in un aggiornamento sulla sicurezza in Ucraina sul sito Viaggiare Sicuri.

***

Ore 9.20 - Gran Bretagna a Putin: “Crimini di guerra saranno puniti”

"Sia Vladimir Putin sia i comandanti militari di Mosca saranno chiamati a rispondere di qualsiasi violazione delle leggi di guerra". Lo ha sostenuto oggi il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, circa i "crimini di guerra" attribuiti alle forze russe in Ucraina.

***

Ore 8.50 – L’obiettivo dell’attacco a Kharkiv era il governatore

Il comando operativo ucraino ha confermato l'attacco di questa mattina da parte delle forze russe con un missile lanciato contro la sede del governo regionale a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina. Secondo Kiev l'obiettivo era uccidere il governatore di Kharkiv e la squadra che con lui guida la difesa della città.

(Unioneonline)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata