La Russia sta “aumentando l’intensità” degli attacchi nel Donetsk “in vista di una possibile controffensiva ucraina su larga scala”. Lo sostiene l’intelligence di Londra, secondo cui Mosca ha “fatto progressi verso il centro del villaggio di Pisky, vicino all'aeroporto di Donetsk”. Tuttavia, nel complesso “ha guadagnato poco territorio”.

"È realistico che la Russia abbia aumentato i suoi sforzi nel Donbass nel tentativo di attirare o bloccare ulteriori unità ucraine, in seguito alle voci secondo cui l'Ucraina sta pianificando una grande controffensiva", conclude il rapporto.

Nella notte attacchi missilistici sono stati lanciati sui quartieri centrali della città di Kharkiv e nella regione di Zaporizhzhia, causando anche delle vittime civili, tra cui una donna di 29 anni e i due figli.

“I mostri russi hanno tolto la vita ad Anastasiia Borovyk e ai suoi due figli, di otto e due anni, nel villaggio di Kamianka, nel distretto di Polohy, temporaneamente occupato dai russi”, ha scritto Oleksandr Starukh, amministratore della regione di Zaporizhzhia.

Intanto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev, in un'intervista alla tv francese, avverte la Ue su gas e sanzioni: “Siamo pronti a fornire gas nei volumi che sono stati contrattati già ora. Tuttavia, questo dipenderà sicuramente dalla posizione dei Paesi occidentali ed europei. Se i pagamenti saranno vietati o se la consegna delle turbine riparate o il lancio del NordStream 2 saranno fermati, allora le forniture non saranno probabilmente nei volumi che si aspettano. Le difficoltà nelle forniture possono essere considerate come un elemento della guerra in corso contro Mosca”.

“Non abbiamo mai rifiutato di fornire gas all'Europa – ha rivendicato -. Abbiamo costruito il Nord Stream 2, abbiamo rispettato tutti gli impegni, ma ci è stato detto che il nostro gas non è necessario; inoltre, non saremo in grado di pagare in euro e in dollari perché ora abbiamo chiuso i rapporti con le vostre banche. Abbiamo quindi deciso che per noi esiste un'unica opportunità: utilizzare il rublo come mezzo di pagamento. In altre parole, queste sono le conseguenze della guerra delle sanzioni scatenata dall'Occidente”.

Kiev: “I russi hanno ucciso 377 bambini”

Almeno 377 bambini sono stati uccisi dalle forze russe in Ucraina dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio scorso: lo ha reso noto su Telegram l'ufficio del Procuratore Generale di Kiev, secondo quanto riporta Ukrinform. I bambini feriti sono almeno 733.

Kiev: “Uccisi 46.500 soldati russi”

Circa 46.500 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 234 caccia, 202 elicotteri e 836 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform.

Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.939 carri armati russi, 1.045 sistemi di artiglieria, 4.254 veicoli blindati per il trasporto delle truppe oltre a 15 navi e 196 missili da crociera.

