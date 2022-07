L'esercito russo ha bombardato l'Oblast nord-orientale ucraino di Sumy per 60 volte nelle ultime 24 ore: lo ha riferito il governatore Dmytro Zhyvytsky spiegando che ad essere colpite sono le comunità rurali di Znob-Novhorodske, Shalyhine, Bilopillia e Krasnopillia.

Nella notte nel mirino è finita anche la città orientale di Bakhmut, nella regione di Donetsk, secondo quanto riferisce il rapporto della mattina dello Stato maggiore ucraino citato da Unian.

"In direzione di Bakhmut, i russi hanno bombardato i distretti di Berestovo, Bilogorivka, Soledar, Pokrovsky, Bakhmut, Opytny, Veselaya Dolyna, Vershina, Travnevo, Kodem, Toretsk e Shumy. Hanno lanciato missili e attacchi aerei su Toretsk e Raisky e Berestovo", afferma il report.

La giornata di ora in ora:

Ore 18.36 – Mosca, forze alleate entrate a Seversk in oblast Donetsk

"Le forze alleate attraversano i confini della città di Seversk", nell'oblast di Donetsk. Lo rende noto la milizia dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr). Lo riporta l'agenzia russa Tass.

***

Ore 18.10 – Filorussi: “I mercenari stranieri saranno fucilati”

I filorussi del Donbass sono pronti a fucilare i mercenari stranieri se saranno giudicati colpevoli. La minaccia è del capo dell'autoproclamata repubblica del Donetsk (Dpr) Denis Pushilin che ha affermato che se la Corte suprema della Dpr confermerà le loro condanne a morte, questi saranno giustiziati da un plotone di esecuzione. I condannati in questione sui quali sono puntati gli occhi sono in particolare i due britannici Shaun Pinner e Aiden Aslin e il marocchino Saadoun Brahim, che hanno fatto appello contro il verdetto.

***

Ore 17 – Concluso l’incontro Mosca-Kiev-Ankara-Onu sul grano

Si è concluso l'incontro a Istanbul tra delegazioni militari di Kiev, Mosca, Ankara e rappresentanti dell'Onu riguardo ai corridoi nel mar Nero per permettere l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa turco.

***

Ore 16.40 – Gazprom: “Non possiamo garantire il funzionamento del Nord Stream”

Gazprom non può garantire il buon funzionamento del gasdotto Nord Stream: lo ha reso noto l'azienda russa in un comunicato. "Gazprom non è in possesso di alcun documento che indichi che Siemens è in grado di portare la turbina a gas per la stazione di compressione di Portovaya fuori dal Canada, dove è in riparazione. In queste circostanze non è possibile garantire il funzionamento sicuro della stazione di compressione di Portovaya, che è una struttura fondamentale per il gasdotto Nord Stream", afferma la nota, citata dalla Tass.

***

Ore 16.20 – Zelensky: “Due milioni di ucraini deportati in Russia”

"Due milioni di ucraini sono stati portati in Russia, sono stati intimiditi e i loro documenti sottratti". Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rivolgendosi ai partecipanti alla conferenza "Asian Leadership", che si svolge a Seoul, stando a quanto riporta Unian. Zelensky ha osservato che tra i deportati ci sono "diverse centinaia di migliaia di bambini", precisando che è difficile fornirne il numero esatto. Secondo il leader ucraino la Russia ha creato dei campi di filtraggio attraverso i quali costringe le persone a passare nei territori occupati.

***

Ore 15.40 – Usa: “La Russia fermi subito le deportazioni di ucraini”

Tra 900.000 e 1,6 milioni di ucraini, tra loro 260.000 bambini, sono stati deportati in Russia dalle forze di Vladimir Putin. Lo denuncia il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una nota. Gli Stati Uniti chiedono alla Russia di "interrompere immediatamente le deportazioni forzate nelle aree dell'Ucraina controllate dai russi", si legge nel comunicato nel quale si sottolinea che "il trasferimento e l'espulsione illegali di persone costituisce una grave violazione della Convenzione di Ginevra e un crimine di guerra".

***

Ore 14.38 – Due missili russi hanno colpito Zaporizhzhia

Gli invasori russi hanno lanciato due missili sulla città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. Lo ha annunciato l'amministrazione militare regionale, riferisce Ukrinform. "Due missili nemici sono stati registrati a Zaporizhzhia. Una delle aziende della città è stata colpita", si legge nella dichiarazione.

***

Ore 14.10 – Kiev: “No a un cessate il fuoco che comporti cessione di territorio”

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha escluso la cessione di territorio alla Russia come parte di qualsiasi accordo di cessate il fuoco e ha affermato che non sono in corso colloqui di pace tra Mosca e Kiev. "L'obiettivo dell'Ucraina in questa guerra... è di liberare i nostri territori, ripristinare la nostra integrità territoriale e la piena sovranità nell'est e nel sud dell'Ucraina. Questo è il punto finale della nostra posizione negoziale", ha detto.

***

Ore 12.15 – Ue: “Crisi dell’energia come nel 1973, stop a illusione fossili”

"Noi dobbiamo smetterla di vivere nell'illusione che i combustibili fossili possano salvarci. Vediamo una situazione simile al 1973, quando abbiamo avuto la crisi dello Yom Kippur e del petrolio". Lo ha detto il commissario Ue all'Ambiente, gli Oceani e la Pesca, Virginijus Sinkevicius a margine del Consiglio informale ambiente, confermando che per il 20 luglio Bruxelles presenterà il suo piano di emergenza. "Nel nostro rapporto" sul RePowerEu "abbiamo affermato che nel 2024 smetteremo di acquistare gas dalla Russia. Ma che la Russia aspetti fino al 2024 non penso che sia realistico. Quindi dobbiamo fare i nostri compiti prima".

***

Ore 11.10 – Kiev: “A un passo dall’accordo sul grano”

L'Ucraina e la Russia sono a "un passo" dal raggiungere un accordo sulla questione delle esportazioni di grano, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba al quotidiano spagnolo El Pais, riportato dalla Tass. "L'Ucraina è pronta a esportare il suo grano sul mercato internazionale", ha detto, "siamo alla fase finale e ora tutto dipende dalla Russia". E ha aggiunto: "Se lo vogliono davvero, l'esportazione di grano inizierà presto".

***

Ore 10.20 – Sono 47 le vittime dell'attacco russo a Chasiv Yar

Nella notte il corpo di un'altra vittima è stato recuperato dai soccorritori tra le macerie a Chasiv Yar, nel Donetsk, dove un attacco russo ha colpito un edificio residenziale di 5 piani la notte tra il 9 e il 10 luglio uccidendo 46 persone. Lo riporta Espreso Tv.

***

Ore 9 – 349 bambini sono stati uccisi, 652 feriti

Sono 349 i bambini ucraini rimasti uccisi nella guerra, secondo i dati forniti dalla Procura generale di Kiev. Lo riporta Ukrinform. "Fino ad oggi più di mille bambini in Ucraina sono stati colpiti dall'aggressione armata della Russia. In particolare, 349 bambini sono stati uccisi e più di 652 sono stati feriti", ha scritto il servizio stampa della Procura. Il maggior numero di vittime è stato registrato nelle regioni di Donetsk, Kharkiv e Kiev.

***

Ore 7.50 – Pesanti bombardamenti nella notte a Bakhmut

L'esercito russo ha bombardato pesantemente nella notte la città orientale di Bakhmut, nella regione di Donetsk, secondo quanto riferisce il rapporto della mattina dello Stato maggiore ucraino citato da Unian. "In direzione di Bakhmut, i russi hanno bombardato i distretti di Berestovo, Bilogorivka, Soledar, Pokrovsky, Bakhmut, Opytny, Veselaya Dolyna, Vershina, Travnevo, Kodem, Toretsk e Shumy. Hanno lanciato missili e attacchi aerei su Toretsk e Raisky e Berestovo", afferma il report.

(Unioneonline)

