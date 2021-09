Piccolo incidente per Jair Bolsonaro a New York.

Il presidente brasiliano, giunto nella Grande Mela per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato costretto a mangiare una pizza in piedi, per strada.

Il motivo? Bolsonaro ha deciso di non vaccinarsi, e nei locali di New York si entra solo se provvisti di pass vaccinale. Non si guarda in faccia a nessuno, è proprio il caso di dirlo.

In una foto pubblicata sui social dal ministro del Turismo brasiliano Gilson Machado si vede Bolsonaro addentare in piedi un trancio di pizza assieme ad alcuni membri della sua comitiva ufficiale.

E non è l’unico incidente per il presidente brasiliano: il leader di estrema destra è stato accolto a New York da un nutrito gruppo di manifestanti che protestavano contro di lui all’ingresso del suo albergo, costringendolo a entrare dalla porta sul retro.

